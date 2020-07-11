Тюмень, 11 июля 2020, 10:24 — REGNUM В Тюменской области инициирована прокурорская проверка по факту хлопка газа в вагоне-бытовке реабилитационного центра. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
ЧП случилось 10 июля 2020 года в Тюменском районе. Прокуратура проверит соблюдения законодательства о социальной реабилитации и ресоциализации наркоманов, а также пожарной безопасности.
По итогам надзорных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.