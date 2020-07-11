Токио, , 11:09 — REGNUM В Японии в результате проливных дождей повреждения получили не менее 12,6 тысяч зданий и сооружений в 19 из 47 префектур страны. Об этом 11 июля сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, самой пострадавшей оказалась префектура Кумамото, где повреждения различной степени получили почти половина из общего числа — около шести тысяч зданий.

Ливни, обрушившиеся на юго-западный японский остров Кюсю за последние шесть дней, привели к гибели 66 человек. До последнего времени без вести пропавшими считаются 16 человек. В последние дни властями были изданы распоряжения об эвакуации более 2 млн человек.

Отмечается, что в настоящее время дождевой фронт переместился с острова Кюсю практически в самый центр главного японского острова Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД КНР и Японии Ван И и Тосимицу Мотэги провели телефонные переговоры, в ходе которых обе стороны выразили друг другу соболезнования в связи с произошедшими в некоторых районах двух стран сильными наводнениями, которые привели к человеческим жертвам и серьезным материальным разрушениям.

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