Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти юного грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. По информации генпрокуратуры Грузии, юноша погиб в результате асфиксии, захлебнувшись в воде. Но на его теле имелись телесные повреждения в области лба, головы, обоих глаз, верхней и нижней губы, правой подмышки и предплечья, живота, паха, лобка, поясницы и обеих ягодиц, которые были нанесены незадолго до смерти. Согласно заключению экспертизы, эти повреждения квалифицируются как повреждения легкой степени.

На основании анализа заключения экспертизы и собранных доказательств, прокуратура уточнила квалификацию дела о смерти Георгия Шакарашвили и добавила обвинение в совершении умышленного убийства группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление предусмотрено статьей 109-ой часть 2-я, подпункт «е» УК Грузии, и дальнейшее расследование продолжится именно по этой статье.

«В министерстве внутренних дел продолжается интенсивное расследование. Исходя из полученного заключения необходимо максимально быстро и эффективно провести ряд следственных и процессуальных действий, в том числе, экспертным исследованием необходимо установить механизмы возникновения указанных в заключении повреждений и другие важные обстоятельства. Также предстоит получить заключения биологической, химической, трассологической, информационно-технологической экспертизы, а также судебно-медицинской экспертизы других лиц. В непрерывном режиме проводится допрос свидетелей и анализ уже полученной информации», — заявили в генпрокуратуре.

О результатах проводимого расследования, исходя из повышенного интереса к этому делу, прокуратура обещает периодически информировать как семью Георгия Шакарашвили, так и, по согласованию с семьей убитого, общественность.

Прокуратура просит всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, чтобы позволить соответствующим органам завершить расследование и установить истину по этому делу.

Об исчезновении футболиста команды «Сабуртало» 19-летнего Георгия Шакарашвили стало известно после вечеринки, состоявшейся 18 июня в доме друзей под Мцхета, где между подростками случился конфликт. По поступившей в МВД информации, Георгий Шакарашвили пропал у моста через реку Арагви. Его тело было найдено в реке на четвертый день непрерывных поисков. По делу о гибели Георгия Шакарашвили МВД задержало 17 человек — вероятных участников конфликта. Первоначально расследование велось по трем статьям УК Грузии — об организации группового насилия, руководстве или участии в нем (статья 225 УК), о незаконном лишении свободы (статья 143 УК) и о насилии (статья 126 УК).