Нижний Новгород, , 09:26 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение всем службам оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что в многоквартирном жилом доме №17 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв бытового газа. На данный момент известно о пяти пострадавших.

Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человек из 324 проживающих в нем.

Эвакуированных разместили в здании школы №127. Граждане обеспечены едой и питанием. Им разрешат вернуться в свои квартиры, как только специалисты убедятся в прочности конструкций здания.

«Если потребуется, жильцам квартир выделят временное жилье», — подчеркнул губернатор.

Трое из пяти пострадавших получили легкие травмы. Двоих пришлось госпитализировать.