Луганск, , 08:31 — REGNUM Представители украинских вооруженных формирований один раз за сутки нарушили перемирие, сообщили 11 июля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован 10 июля в 05:50 из населенного пункта Луганское по населенному пункту Нижнее Лозовое с применением стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения «не работают» так, как «хотелось бы» Киеву.

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя необходимость внести в украинскую конституцию поправки об особом статусе Донбасса, заявил, что Украина — независимое государство и никто «ничего не может требовать» от Киева.