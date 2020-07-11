Новосибирск, , 08:17 — REGNUM В Искитимском районе Новосибирской области в массовом ДТП погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации ведомства, трагедия произошла 11 июля в 01:30 на 62 километре автодороги Р-256 «Новосибирск — Ташанта». Двигающийся со стороны Искитима в направлении Новосибирска легковой автомобиль Toyota Premio выехал на полосу встречного движения, где задел двигающийся во встречном направлении автомобиль «Газель», после чего столкнулся с также двигавшимся ему навстречу автомобилем Toyota Ipsum.

«В результате ДТП водитель «Тойоты Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении регионального МВД.

В Больницы Бердска и Искитима с черепно-мозговыми травмами были доставлены пять пассажиров Toyota Ipsum — трое мужчин, одна женщина и 10-летний мальчик. У троих из них также были диагностированы различные переломы.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.