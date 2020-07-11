Мельбурн, Австралия, , 06:53 — REGNUM В австралийском штате Виктория за прошедшие сутки выявили 216 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

По данным главного санитарного врача штата Бретта Саттона, в штате выявлено около 100 очагов заболевания.

«Мы увидим еще и еще дополнительные случаи. Это будет длиться месяцами», — заявил глава штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Сутками ранее в штате выявили рекордное число зараженных SARS-CoV-2 — 288 человек. Отмечается, что большая часть случаев по всей Австралии приходится именно на штат Виктория.