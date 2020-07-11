Нижний Новгород, , 06:31 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошёл взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного панельного жилого дома. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 04:25. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что по адресу ул. Краснодонцев, 17, в квартире на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

В 04:48 возгорание на площади 10 было ликвидировано, в 05:28 — окончательно ликвидировано, проводится эвакуация жителей.

По уточнённым данным, в результате произошедшего пострадали три человека, были частично повреждены перекрытия между шестым и седьмым этажами, межквартирные перегородки и остекление. Из здания были эвакуированы 28 жителей.