Казань, , 05:50 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне «Восточный» в Казани, 11 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Татарии.

В ходе работ по тушению выяснилось, что площадь тления отходов составила 100 квадратных метров. Для ликвидации пожара использовали шесть самосвалов, бульдозер и погрузчик.

Кроме того, названа предварительная причина инцидента — случайное наличие тлеющего предмета в строительном мусоре, который завезли сторонние компании.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июля на полигоне ТБО в Ярославской области около села Великого произошел пожар.

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