Казань, 11 июля 2020, 05:50 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне «Восточный» в Казани, 11 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Татарии.
В ходе работ по тушению выяснилось, что площадь тления отходов составила 100 квадратных метров. Для ликвидации пожара использовали шесть самосвалов, бульдозер и погрузчик.
Кроме того, названа предварительная причина инцидента — случайное наличие тлеющего предмета в строительном мусоре, который завезли сторонние компании.
Как передавало ИА REGNUM, 8 июля на полигоне ТБО в Ярославской области около села Великого произошел пожар.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области потушили пожар на полигоне коммунальных отходов