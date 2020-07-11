Тегеран, , 09:51 — REGNUM 10 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявления некоторых СМИ об инциденте, который недавно произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, и заявил, что еще слишком рано объявлять его реальную причину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави заявил журналистам в Исфаганском муниципальном конференц-центре, что инцидент в Натанзе мог произойти в результате действий сионистского режима Израиля. Он также отметил, что пока еще слишком рано говорить об основных причинах этого инцидента или делать какие-либо явные выводы.

По словам пресс-секретаря Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, один из строящихся залов обогатительного комплекса имени мученика Ахмади Рошана (Натанз) был поврежден 5 июля, однако сам объект был неактивен и не содержал радиоактивных материалов.

Мусави заявил, что спецслужбы расследуют все детали инцидента, подчеркнув, что в случае определения вывода, что в данном инциденте были замешаны иностранные агенты, «виновным придется столкнуться с соответствующими последствиями».