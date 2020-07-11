Манила, , 04:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в провинции Давао-дел-Сур на Филиппинах, сообщает филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 11 километрах к юго-востоку от горда Киблаван. Очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Информации по пострадавших или разрушениях не сообщалось.