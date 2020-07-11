Александрия, Египет, , 02:53 — REGNUM Не менее 11 человек утонули в Средиземном море недалеко от египетского города Александрия, сообщает портал Al Balad.

Люди бросились спасать тонущего ребенка. При этом, по информации местных властей, пляж, на котором произошел инцидент, был закрыт из-за пандемии коронавируса и отсутствия спасателей.

Тела семерых утопших найдены. Поиски остальных продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля у атлантического побережья Марокко при крушении рыболовного судна пропали десять человек.

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