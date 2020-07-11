Сакраменто, США, , 01:49 — REGNUM Сотрудники шерифа американского округа Контра-Коста застрелили мужчину, совершившего нападение на представителей правоохранительных органов, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что неизвестный мужчина открыл огонь по представителям шерифа и ранил троих человек. Ответным огнем нападавший был убит.

По предварительной версии, сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов о домашнем насилии. Якобы мужчина взял в заложники свою возлюбленную и обещал ее поджечь. По прибытию на место происшествия неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Личность нападавшего не раскрывается. В настоящее время ведется расследование произошедшего.