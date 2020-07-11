Атлантик-Сити, США, , 01:49 — REGNUM В США на побережье штата Нью-Джерси 10 июля обрушился тропический шторм «Фэй». Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Основной удар стихии пришёлся на участок атлантического побережья, находящийся в 15 км северо-восточнее города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) и в 145 км южнее города Нью-Йорка. Шторм, скорость ветра в эпицентре которого достигает 23,6 м/с, движется на север со скоростью примерно шесть м/с.

Для жителей побережья штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут было объявлено штормовое предупреждение. NHC предупреждает о возможном подтоплении и мощных ливнях на юго-востоке штата Нью-Йорк, на востоке штата Пенсильвания, на севере штата Делавэр и в Новой Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Атлантическом океане, вблизи побережья США, сформировался тропический шторм «Фэй».

10 июля президент США Дональд Трамп заявил, что тропический шторм «Фэй» в ближайшее время ударит по штату Нью-Джерси.

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