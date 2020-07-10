Лондон, , 23:55 — REGNUM В восточной части Лондона в результате нападения с ножом один человек погиб и еще один был ранен, сообщает 10 июля The Mirror.

Уточняется, что погиб молодой человек приблизительно 20-летнего возраста. Ранения получил подросток, которого удалось доставить в больницу.

Нападавшему удалось скрыться.

Причины и подробности нападения пока не известны.

Полиция заявляет, что ведет поиски злоумышленника.

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