Лондон, 10 июля 2020, 23:55 — REGNUM В восточной части Лондона в результате нападения с ножом один человек погиб и еще один был ранен, сообщает 10 июля The Mirror.
Уточняется, что погиб молодой человек приблизительно 20-летнего возраста. Ранения получил подросток, которого удалось доставить в больницу.
Нападавшему удалось скрыться.
Причины и подробности нападения пока не известны.
Полиция заявляет, что ведет поиски злоумышленника.
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