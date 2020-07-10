Москва, , 19:42 — REGNUM По состоянию на 9 июля, в борьбе с лесными пожарами на территории России задействовано более шести тыс. человек и 875 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

По данным ведомства, за неделю с 29 июня по 5 июля пожарные формирования ликвидировали 574 возгорания.

Для ликвидации огня в труднодоступных местах России — в Сибири и на Дальнем Востоке — увеличены силы авиапожарных. Региональным службам оказывается помощь за счет федеральных сил на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Бурятии, Иркутской, Амурской, Магаданской областях, а также в Красноярском крае. Почти весь федеральный резерв «Авиалесоохраны» задействован в этих мероприятиях.

Кроме того, помощь оказывают авиапожарные из регионов со стабильной ситуацией. Круглосуточно космический мониторинг лесных пожаров проводит Рослесхоз.

ИА REGNUM напоминает, на обеспечение пожарной безопасности регионам из федерального бюджета было направлено 6 млрд рублей ещё в декабре прошлого года.

В рамках национального проекта «Экология» на закупку лесопожарной техники было выделено 3 млрд рублей. Регионы уже получили 529 единиц такой техники.