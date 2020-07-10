Тюмень, , 19:38 — REGNUM В Тюменской области в первом полугодии 2020 года отмечено снижение преступности на 3,9%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

За первые шесть месяцев текущего года в Тюменской области зарегистрировано 12 725 преступлений, что на 3,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Снижение преступности зафиксировано в том числе и в Тюмени на 3,8%.

Но криминогенную обстановку трудно назвать радужной. Рост тяжких и особо тяжких преступлений на 14,5% произошёл за счёт преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Число хищений денежных средств с банковских счетов граждан возросло на 76,1%. На 7,3% стало больше преступлений, совершённых на почве бытовых конфликтов, на 5,7% — совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Однако сократилось количество краж на 11,9%, а квартирных — на 34,9%. Грабежей стало меньше на треть. На 17,8% сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах.