Чебоксары, , 18:32 — REGNUM В Чувашии под уголовное преследование попала супружеская пара, которых обвиняются в мошенничестве. Ущерб оценивается более чем в 14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

По данным полиции, фигуранты уголовного дела зарегистрировали несколько организаций «со схожим названием» и стали принимать средства под 36% годовых. Правоохранители отмечают, что деятельность они вели с 2008 года, активно рекламируя услуги, проводя для вкладчиков концерты и розыгрыши призов.

«Однако в последнее время стали возникать проблемы не только с выплатой обещанных дивидендов, но и с возвратом средств», — говорится в релизе.

В полиции считают, что супруги в действительности не инвестировали деньги в высокодоходные ценные бумаги, в чём глава семьи заверял клиентов. По данным оперативников, они «не проводили никаких финансовых операций и вложений». В рамках оперативно-разыскных мероприятий прошли обыски в офисах в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше.

Нанесённый ущерб оценивается более чем в 14 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мужчина взят под стражу, супруга находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор 38-летнему жителя Чебоксар, которого обвинили в мошенничестве под видом сотрудника органов безопасности. Ущерб оценивается почти в 400 тыс. рублей. Следствием установлено, что он ввёл в заблуждение местного жителя и его родственницу, пообещав за деньги оказать содействие в переквалификации преступления арестованного брата последней на более мягкую статью УК РФ.

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