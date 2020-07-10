Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что тропический шторм Фэй в ближайшее время ударит по штату Нью-Джерси.

Об этом Трамп заявил журналистам 10 июля.

При этом он заверил, что федеральные власти и агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA готовы к такому развитию событий.

«Тропический шторм Фэй, возможно, очень скоро ударит по хорошему штату Нью-Джерси. Мы следим, мы полностью готовы, FEMA готово. Это может быть тяжелый вариант, но он не должен быть слишком тяжелым. Загодя это никто никогда не знает», — заявил Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о формировании тропического шторма предупреждал Национальный центр США по слежению за ураганами. По его прогнозам, восточное побережье США ожидают сильные ливни и порывы ветра.

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