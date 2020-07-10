Ростов-на-Дону, , 17:36 — REGNUM В Ростовской области почти за полтора летних месяца в воде утонули семеро детей. Печальную статистику ИА REGNUM привели в облправительстве 10 июля.

По последним данным, одна из трагедий произошла сегодня, 10 июля, на хуторе Весёлый. В бассейне частного дома утонул ребёнок 2018 года рождения. Известно, что взрослые оставили его без присмотра.

«Безопасность несовершеннолетних зависит не только от того, как оборудованы пляжи в городах и районах области, от количества спасателей на них и проведения профилактических мер по безопасности на воде. Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. И какие бы мы строгие меры ни принимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что 7 и 8 июля трагедии произошли в Волгодонске и Каменском районе. Оба ребёнка — 11-летний мальчик и 16-летняя девочка — отдыхали у водоёмов вместе с матерями и взрослыми.

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