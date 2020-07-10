Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего парня, которого обвиняют в убийстве несовершеннолетнего. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что ночью 30 апреля 2020 года в помещении банного комплекса в Ульяновске обвиняемый трижды ударил ножом 17-летнего парня, который от полученных ранений скончался через несколько часов в больнице. По данным ведомства, на допросах выяснилось, что в тот день они в компании отмечали день рождения девушки, распивали алкоголь, в ходе застолья возник конфликт.

«Обвиняемый взял из своей машины нож и, вернувшись в дом, стал наносить удары несовершеннолетнему», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, которого обвиняют в нападении с ножом на 59-летнюю учительницу. Пострадавшей удалось выбить нож из рук школьника, который скрылся с места происшествия.

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