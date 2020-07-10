Ижевск, , 16:33 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении троих сотрудников ПАО «Ижнефтемаш» по ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа в значительном и крупном размере»), один из них обвинялся также по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Судом и следствием установлено, что сотрудники, в разное время занимавшие руководящие посты в подразделениях материально-технического обеспечения, несколько лет получали от представителей коммерческих структур подкуп за действия, совершаемые в интересах этих компаний. В частности, за заключение договоров с ПАО. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более 1,2 млн рублей.

Средства переводились на личные банковские счета обвиняемых, а также на счет супруги одного из них.

В рамках расследования были проведены обыски, изъята учредительная, финансово-бухгалтерская и иная документация, допрошены свидетели. Все обвиняемые полностью признали вину и возместили ущерб.

Приговором суда 60-летняя обвиняемая получила три года лишения свободы условно, двое других — получили наказания в виде судебных штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая текущего года прокуратура Первомайского района Ижевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении специалиста ПАО «Ижнефтемаш» по ч.5 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Установлено, что обвиняемая способствовала оплате поставщикам материально-технических ресурсов и получила за это 20 тыс. рублей.

Она полностью признала свою вину, раскаялась. В ее отношении суд счел возможным применить меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Читайте также: Сотрудница «Ижнефтемаша» отделалась штрафом за коммерческий подкуп