Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM С 1 июня в Ростове-на-Дону произошло 150 пожаров, в том числе в жилых и нежилых зданиях, а также автотранспорте — 41. Эти данные ИА REGNUM привели в городской администрации 10 июля.

Основные причины бытовых пожаров — неосторожное обращение с огнём, неисправность бытовых приборов и электропроводки, короткое замыкание.

Кроме того, в период с 1 июня по 5 июля 2020 года произошло более сотни возгораний мусора, два ландшафтных пожара (огонь прошёлся по площади 2 га и 300 кв. метров).

ИА REGNUM напоминает, что крупный ландшафтный пожар — площадью 10 гектаров — вспыхнул на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону в конце марта 2020 года. При тушении погиб сотрудник регионального управления МЧС РФ.