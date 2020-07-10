Москва, , 16:25 — REGNUM Московский городской суд 16 июля рассмотрит апелляцию защиты советника директора Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Рассмотрение апелляционных жалоб состоится 16 июля в 10:50», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что по решению Лефортовского суда Москвы Сафронова арестовали до 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.