Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан 26-летний житель Дагестана, подозреваемый в ограблении подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 июля.

Как полагают следователи, преступление произошло 8 июля на улице Береговой в Ростове-на-Дону. Грабитель ударил несколько раз 17-летнего подростка кулаком в голову, затем похитил у него музыкальную колонку стоимостью 2,5 тыс. рублей и скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Наряду с этим следователи выясняют причастность 26-летнего фигуранта уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» к совершению аналогичных преступлений.