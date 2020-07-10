Минск, , 15:30 — REGNUM МВД Белоруссии провело 9 июля в Лиде (райцентр в Гродненской области) спецоперацию в отношении представителей криминального мира постсоветской республики. В официальных сообщениях фигурирует «смотрящий» по Белоруссии «вор в законе» Саша Кушнер (Александр Кушнеров).

«ГУБОПиК разогнал «сходку» уголовных авторитетов во главе с «вором в законе» Александром Кушнеровым», — сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Во время спецоперации возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека. У задержанных были ножи и топор.

«Сходка» была организована так называемым вором в законе Александром Кушнеровым по прозвищу «Куша». Причина собрания — передел сфер влияния в криминальных кругах Белоруссии и попытка Кушнерова «укрепить позиции» в Гродненской области, — проинформировало МВД. — На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой».

По данным милиции, участники собрания представляли уголовный мир различных городов республики. Большинство привлекалось к уголовной ответственности за различные преступления.

«С начала года эта первая попытка представителей криминального мира организовать «сходку». Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого «вора в законе» Павла Алексеевича по кличке «Паштет», который является противником Кушнерова», — уточнила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Сообщается также, что в прошлом году главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупции МВД Белоруссии пресекало подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.

Телеграм-каналы сообщают, что вечером 9 июля в Лиде произошла драка с участием около 20 человек. Инцидент произошёл на улице Рыбиновского и связан с выяснением отношений между представителями криминального мира.

В тот же день в Минске Александр Лукашенко проводил встречу с пропагандистами республики, заверяя, что ему удалось обеспечить стабильность и правопорядок в Белоруссии. До этого глава МВД Белоруссии Юрий Караев возложил на журналистов ответственность за дестабилизацию обстановки в постсоветской республике.

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