Ижевск, , 15:30 — REGNUM В Удмуртии 32-летний житель Ижевска обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 26 июня инспекторы ДПС остановили автомобиль на 4 км автодороги Завьялово — Гольяны — Аэропорт, которым управлял обвиняемый. Один из правоохранителей выявил у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина же вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, игнорировал требования прекратить противоправные действия.

В результате, находясь в машине ДПС, обвиняемый укусил одного из инспекторов в руку.

Для установления всех обстоятельств произошедшего допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Марий Эл. Женщина пришла на рынок поселка Параньга без средства защиты органов дыхания — без защитной маски. Её увидел участковый уполномоченный полиции ОП № 9 МО МВД России «Мари-Турекский». Он объяснил ей, что она совершает административное правонарушение. Женщина попыталась уйти, отказавшись представиться. Полицейский догнал её. Злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки.