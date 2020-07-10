Нджамена, , 15:31 — REGNUM По меньшей мере восемь солдат погибли в Чаде, когда их автомобиль наехал на мину, предположительно, заложенную боевиками. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщения источников в сфере безопасности.

По их словам, взрыв прогремел в населенном пункте Каламе в районе озера Чад. Как сообщают репортеры, еще по меньшей мере 10 других солдат были ранены в результате взрыва.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, на этой неделе в Международной кризисной группе (МКГ) раскритиковали региональные силы Западной Африки, которые должны бороться с террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отколовшимися от них группировками в районе озера Чад.