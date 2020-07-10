Поти, Грузия, , 15:15 — REGNUM Улицы грузинского города Поти подтопило в результате длительного ливня. Об этом 10 июля сообщает «Общественное телевидение» Грузии.

«В городе ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Меры принимают Служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел и соответствующие муниципальные службы. Со дворов и первых этажей домов откачивают воду», — рассказал журналистам мэр подтопленного города Гоча Курдгелия.

Он добавил, что ведется подсчет ущерба, нанесенного стихией. Градоначальник, отметил, что возмещение ущерба будет проводится в соответствии с законом.

Стоит отметить, что проливные ливни в Грузии, по прогнозу метеорологов, продлятся до 11 июля.

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