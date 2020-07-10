Чебоксары, 10 июля 2020, 15:04 — REGNUM В Чувашии за последние сутки зарегистрированы два крупных происшествия. На одном из предприятий Чебоксар произошёл пожар, эвакуированы более 220 человек. В Моргаушском районе из-за непогоды без света остались 15 населённых пунктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по Чувашии.

Пожар на чебоксарском предприятии
Пожар на чебоксарском предприятии
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Сегодня, 10 июля, около 10:43 часов произошел пожар на научно-производственном предприятии «Динамика» в Чебоксарах: отмечается, что «горело чердачное помещение по всей площади», 500 кв. метров.

В 11:55 часов огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 12:16 пожар полностью ликвидирован. В тушении задействовано 89 человек и 26 единиц техники.

В ведомстве уточняют, что из здания были эвакуированы 226 человек, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания и уточняется материальный ущерб.

Ранее ЧП произошло в Моргаушском районе. Вечером 9 июля из-за шквалистого ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в одном муниципальное образование — всего без света остались 15 населенных пунктов. В 23:45 часов электроснабжение восстановлено.