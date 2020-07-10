Шадринск, Курганская область, , 15:01 — REGNUM В курганском городе Шадринске по факту убийства 91-летней женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Утром 8 июля 2020 года в собственной квартире по ул. Архангельской в Шадринске с признаками насильственной смерти обнаружено тело пожилой женщины.

По горячим следам был выявлен подозреваемый в убийстве — ранее судимый мужчина 1974 года рождения.

Как выяснилось, подозреваемый продал старушке банку лесных ягод. Она оказалась ему должна 50 рублей. На следующий день он пришёл к ней в нетрезвом виде за долгом. Вспыхнула ссора. Злоумышленник сперва избил пожилую женщину, затем нанёс ей несколько ножевых ранений. Старушка скончалась на месте. Обыскав квартиру убитой, гражданин похитил сотовый телефон и значительную сумму денег. Затем на такси уехал в Тюмень.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый взят под стражу.