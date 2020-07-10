Йошкар-Ола, , 14:58 — REGNUM В Марий Эл в результате ураганного ветра были повреждены линии электропередачи в Горномарийском и Юринском районах, а также в Козьмодемьянске. Без электричества в республике остались более 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам первого зампреда правительства региона Александра Сальникова, в Юринском районе последствия стихии были ликвидированы в течение часа.

В Козьмодемьянске и Горномарийском районе ситуация несколько сложнее.

«Были повреждены три опорные линии… Для поддержания электроснабжения были оперативно выдвинуты силы, направлены резервные источники электропитания. Работы по устранению последствий аварии завершаются», — отметил Сальников и добавил, что в настоящее время 5 тыс. человек еще обесточены.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил ответственным лицам к вечеру предоставить отчет о результатах устранения последствий урагана.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным администрации Козьмодемьянска, накануне днем была повреждена линия электропередачм в районе села Еласы Горномарийского района, обеспечивающая электроснабжение города. Ветром было обрушено 3 железобетонные опоры. Город был полностью обесточен. В настоящее время на резервном электроснабжении находится Козьмодемьянская межрайонная больница, все отделения функционируют в штатном режиме. Для проведения ЕГЭ для выпускников на территории Лицея Козьмодемьянска установлена дизель-генераторная станция, обеспечивающая проведение мероприятия. Планировалось, что последствия аварии будут полностью устранены днем 10 июля.