Красноярск, , 14:56 — REGNUM Оползень перекрыл федеральную трассу Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что это произошло из-за сильных дождей. Идущий в течение нескольких часов проливной дождь размочил грунт на горе в районе 33-го км автодороги Р-257 «Енисей», и он сполз на проезжую часть. Сообщение об инциденте поступило в 15:43.

Трасса оказалась полностью перекрыта землёй, камнями и деревьями. Люди не пострадали.

Прибывшие на место пожарные очистили дорогу от деревьев, грунт и камни убирает тяжёлая техника. К 17:00 по местному времени на трассе организовали реверсивное движение.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 22 человека, десять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде на 10−11 июля.

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