Ижевск, , 14:40 — REGNUM В Удмуртии по итогам I полугодия число зарегистрированных преступлений выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 12 837 до 14 028 фактов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, в течение шести месяцев более чем вдвое выросло число убийств — на 53,1% или с 32 до 49 фактов, зафиксирован рост числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 21,5% или с 135 до 164 случаев. На 5,3% выросло количество изнасилований — с 19 до 20 фактов, на 33,3% или с 30 до 40 увеличилось число разбойных нападений, на 11,2% увеличилось число грабежей — с 303 до 307 фактов, на 15,5% выросло число краж имущества — с 4308 до 4974 фактов, на 60,7% или с 1520 до 2442 — случаев мошенничества, на 21,1% или с 19 до 23 — число ДТП со смертельным исходом.

В то же время с 78 до 66 фактов сократилось число хулиганств или на 15,4%, уменьшилось на 22,4% или со 107 до 88 количество случаев угона автомобилей, со 172 до 135 или на 21,5% сократилось число фактов незаконного оборота оружия.

При этом фиксируется сокращение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, подростковых и бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных неработающими гражданами.

Однако выросло количество преступлений, совершенных в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала текущего года органы внутренних дел республики зарегистрировали 776 сообщений граждан о случаях мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 926 сообщений о кражах, совершенных аналогичным способом. По сравнению с I кварталом 2019 года, число таких преступлений выросло на 61%.