Москва, , 14:39 — REGNUM Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК об аресте до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургала задержали 9 июля, после чего доставили в Москву.