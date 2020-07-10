Майкоп, , 14:43 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара в поселке Тимирязева в Майкопском районе Адыгеи. Еще один человек получил серьезные ожоги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По предварительным данным, 10 июля рано утром в одной из комнат дома на улице Садовой в Тимирязеве произошло возгорание. Соседи вызвали пожарную службу. Прибывшие спасатели потушили огонь, после чего в комнате было обнаружено тело 60-летнего хозяина жилища.

В доме находился еще один мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него 80% ожогов тела. По факту произошедшего организована доследственная проверка.