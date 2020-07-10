Рим, , 14:30 — REGNUM 22-летний нелегальный мигрант — выходец из Туниса вечером в четверг, 9 июля, совершил нападение на посольство этой страны в Риме.

Гражданин бросил в окна посольства несколько камней, а потом напал с ножом на одного из дипломатов (шедшего в здание посольства) и ранил его.

Сотрудники полиции арестовали нападавшего. Какими мотивами он руководствовался, пока неизвестно. Ранее он уже привлекался к ответственности в Италии — за драки и по уголовным делам, связанным с распространением наркотиков.