Уфа, , 14:01 — REGNUM Ухудшение погоды ожидается в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки 11 июля при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в южных районах ожидается повышение температуры воздуха до +38 С.

Отмечается, что в юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

Сотрудники спасательного ведомства, рекомендует жителям соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за сильной жары временно закрыли трассы для большегрузов.

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