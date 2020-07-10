Магас, , 13:28 — REGNUM В Ингушетии получил электротравму на автомойке 11-летний ребенок. Его доставили в больницу, а по факту возбудили уголовное дело, сообщили 10 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел вечером 6 июля в городе Сунжа. Уже установлено, что автомобильная мойка была оборудована с нарушением требований техники безопасности. В помещении не было предусмотрено заземления электрического оборудования.

Состояние ребенка, который находится в Сунженской центральной районной больнице, не уточняется. В настоящее время следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Владельцам автомойки придется отвечать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.