Самара, , 12:46 — REGNUM Четыре человека погибли во время дорожной аварии на трассе в Самарской области. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла утром 10 июля в Красноярском районе. На 21 км автотрасс Новый Буян — Молгачи опрокинулась в кювете и загорелась автомашина «Тойота».

В этом дорожном происшествии погибли четыре человека. Их личности устанавливаются. Сообщается, что среди погибших детей нет. Кроме этого, получил травмы один человек. Мужчину, личность которого также устанавливается, срочно госпитализировали в больницу.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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