Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В управлении ГИБДД по Ростовской области уточнили данные об аварии в Матвеево-Курганском районе, передаёт ИА REGNUM.

В частности, сообщается, что в результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир Hyundai ix35. Обе женщины. Пострадали водитель и три пассажира Hyundai Sonata, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП.

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