Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области два человека погибли и трое получили ранения в автокатастрофе. Среди пострадавших — ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 10 июля.

Дорожная авария произошла в 9:15 мск в Матвеево-Курганском районе. По предварительной информации, водитель Hyundai ix35, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении Hyundai Sonata.

По имеющимся данным, погибли водитель и пассажир Hyundai Sonata, травмы получили водитель и пассажиры Hyundai ix35, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Он находился в детском удерживающем устройстве.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.