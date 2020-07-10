Чебоксары, , 12:25 — REGNUM Дожди в Чувашии, благодаря которым спала аномальная жара, сменятся очередной жаркой погодой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 11 июля в регионе облака разгонит гребень азорского антициклона, температура составит +23…+28 градусов. 12 июля жара достигнет 31-градусной отметки.

13 июля ненадолго вернётся тропическая воздушная масса, которая принесёт жаркую погоду. Но уже вечером местами прогнозируются ливни, а 14 июля с прохождением холодного фронта увеличится вероятность града и шквалистого ветра. В середине недели установится комфортная летняя температура +22…+25 градусов тепла.

По прогнозу Гидрометцентра, ближайшие 10 дней температура составит +22…+23 градуса, что на 3−4 градуса выше климатической нормы.

Напомним, неделю в Чувашии стояла жаркая погода. По словам синоптика-любителя, рекордная температура установлена в Алатыре, до +37 градусов.

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