Уфа, , 12:26 — REGNUM Пассажир мотодельтаплана погиб во время жесткой посадки этого воздушного судна в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла вечером 9 июля около села Стерлибашево Стерлибашевского района.

По предварительной информации, судно с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку через десять минут после его взлета. Пассажир получил не совместимые с жизнью травмы, а пилот находится в реанимации.

В настоящее время сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры проводят по данному факту проверку.

Сообщается, что уведомление об этом полете в Башкирский центр ОрВД не подавалось. Пилотское удостоверение на месте происшествия среди других документов пилота обнаружено не было.