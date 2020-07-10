Москва, , 11:51 — REGNUM Банковские счета подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его родственников заблокированы, сообщает 10 июля ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», — сказал источник.

По его словам, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

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