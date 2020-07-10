Томск, , 11:09 — REGNUM По факту гибели 15-летней девочки во время купания в реке Обь в Молчановском районе Томской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в следственном управлении СКР по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Установлено, что вечером 7 июля восемь детей под присмотром взрослых купались в реке Обь в Молчановском районе. Во время купания две девочки начали тонуть. Одну из них удалось спасти, вторая утонула. Как сообщало ИА REGNUM, её тело нашли 9 июля.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются. Назначена судебная медицинская экспертиза тела погибшей, расследование продолжается.

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