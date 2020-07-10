Донецк, , 10:54 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 10 июля обстреляли окрестности села Спартак на севере Донецка и поселка Минеральное под Ясиноватой. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Всего было выпущено 25 мин калибром 82 мм. Украинские силовики обстреливали территорию ДНР с позиций, расположенных в Авдеевке», — говорится в сообщении.

Данные о последствиях обстрелов в настоящее время уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 8 июля шесть раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики. Общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 39 единиц. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное).

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