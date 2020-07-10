Москва, , 10:46 — REGNUM Два человека напали на женщину на юго-востоке Москвы. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Жертву избили, отобрали сумку с деньгами, ноутбуком и телефонами.

В пресс-службе сообщили, что звонок в полицию поступил в ночь на 9 июля от женщины 22 лет. Двое неизвестных брызнули ей в лицо из баллончика около подъезда №4 дома 74 на улице Перерва. Затем женщину избили и похитили сумку, в которой находились деньги в сумме 20 тыс. долларов и 800 тыс. рублей, ноутбук и два сотовых телефона. Нападавшие скрылись на автомобиле ВАЗ-2114.

В сообщении говорится, что материальный ущерб составил примерно 2 млн и 328 тыс. рублей. Пострадавшая обращалась в больницу с травмой головы.

Также в ГУ МВД сообщили о задержке указанной машины ВАЗ-2114 под управлением бездомного 1997 года рождения. Водителя забрали в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.