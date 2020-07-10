Чебоксары, , 10:26 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении жителя Батыревского района, которого суд первой инстанции признал виновным в кражах скота и вождении в пьяном виде. Ему назначено более четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республике.

Перед судом предстали двое ранее судимых за хищения жителей Батыревского района. Правоохранители установили, что в сентябре и октябре 2018 года они крали скот из хозяйств жителей Урмарского, Шемуршинского и Яльчикского районов. По данным следствия, всего было похищено пять овец и девять ягнят, ущерб оценён в 38 тыс. рублей.

«Кроме того, подсудимый также признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее привлеченным к ответственности за аналогичное деяние», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Один из фигурантов уголовного дела не стал обжаловать приговор, другой подал апелляционную жалобу. Верховный суд Чувашии оставил без изменения решение суда о назначении четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишён на три года права управления транспортными средствами. В надзорном ведомстве уточняют, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту ограбления инвалида, которое совершили «трое в медицинских масках». Установлены все трое подозреваемых, из них двое мужчин ранее были неоднократно судимы.

Подробнее: В Чебоксарах трое в медицинских масках ограбили инвалида