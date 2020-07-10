Уфа, , 10:29 — REGNUM Башкирия впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 июля состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), которое провел президент РФ Владимир Путин. В заседании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что согласно представленным генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам прошлого года Башкирия значительно улучшила своё положение и впервые вошла в топ-10, разместившись на девятой строчке. По итогам 2018 года республика была на 16 месте.

Отмечается, что первые три строчки рейтинга заняли Москва, Татария и Тульская область. По словам главы Башкирии, в республике была существенно перегруппирована работа с бизнесом, инвесторами. Кроме этого был принят ряд управленческих решений. В частности, в республики еженедельно проводятся «Инвестиционные часы», на которые приглашаются инвесторы. В результате этого, решения принимаются быстро, а также осуществляется контроль за реализацией проектов.

Кроме этого, на уровне муниципалитетов проходят «Предпринимательские часы», которые также способствуют принятию быстрых решений.

Радий Хабиров отметил, что в республике работают бизнес-шерифы, которые занимаются поддержкой и защитой предпринимательства.

Отмечается, что в регионе функционируют пять ТОСЭР и особая экономическая зона. Кроме этого, в республике снизили административное давление на бизнес.

Глава региона отметил, что Башкирия не плохо начала текущий год: прирост инвестиций в первом квартале составил 18 процентов. И хотя минувшие месяцы были не простыми, руководству региона удалось стабилизировать ситуацию в экономике.

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